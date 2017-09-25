Замглавы Росархива: крымские архивисты стали полноправными членами архивного общества РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Крымские архивисты за последние три года стали полноправными членами архивного общества Российской Федерации. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Юрасов.

"Крымские архивисты после известных событий марта 2014 года (16 марта 2014 года жители Крыма провели референдум по вопросу воссоединения с Россией - прим. ТАСС) приложили максимум усилий, чтобы влиться в архивное сообщество РФ. Я должен сказать, что этот процесс был обоюдным - архивисты разных российских регионов и Росархив стремятся максимально помочь нашим коллегам. Хотя у нас общая история, но после 1991 года (распад СССР - прим. ТАСС) крымские архивисты прошли свой отрезок истории: у них была своя нормативная, методическая база, которая во многом отличалась от тех процессов, которые происходят в РФ. Поэтому была оказана помощь в интеграции крымских архивистов в архивное сообщество РФ, они сейчас являются его полноправными членами и отлично дополняют его", - сказал Юрасов.

Он добавил, что крымские архивисты постепенно принимают те традиции, требования к архивной работе, которые существуют в РФ. "Крымские коллеги принимают участие во всех наших мероприятиях. В течение двух лет мы реализовали проект "Крым в истории России". Прошла историко-документальная выставка, на которой были представлены уникальные документы федеральных и крымских архивов, которые позволили посмотреть нам совместную историю России и Крыма", - сказал замглавы Росархива.