Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Росархива: крымские архивисты стали полноправными членами архивного общества РФ

Общество
25 сентября, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Андрей Юрасов рассказа о реализацию проекта "Крым в истории России", в рамках которого были представлены уникальные документы федеральных и крымских архивов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Крымские архивисты за последние три года стали полноправными членами архивного общества Российской Федерации. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Юрасов.

"Крымские архивисты после известных событий марта 2014 года (16 марта 2014 года жители Крыма провели референдум по вопросу воссоединения с Россией - прим. ТАСС) приложили максимум усилий, чтобы влиться в архивное сообщество РФ. Я должен сказать, что этот процесс был обоюдным - архивисты разных российских регионов и Росархив стремятся максимально помочь нашим коллегам. Хотя у нас общая история, но после 1991 года (распад СССР - прим. ТАСС) крымские архивисты прошли свой отрезок истории: у них была своя нормативная, методическая база, которая во многом отличалась от тех процессов, которые происходят в РФ. Поэтому была оказана помощь в интеграции крымских архивистов в архивное сообщество РФ, они сейчас являются его полноправными членами и отлично дополняют его", - сказал Юрасов.

Он добавил, что крымские архивисты постепенно принимают те традиции, требования к архивной работе, которые существуют в РФ. "Крымские коллеги принимают участие во всех наших мероприятиях. В течение двух лет мы реализовали проект "Крым в истории России". Прошла историко-документальная выставка, на которой были представлены уникальные документы федеральных и крымских архивов, которые позволили посмотреть нам совместную историю России и Крыма", - сказал замглавы Росархива.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама