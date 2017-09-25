Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор откроется в Ростове в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Два российско-китайских бизнес-инкубатора откроются на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) в 2018 году, сообщил на форуме в Ростове-на-Дону председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Мы стремимся развивать российско-китайское сотрудничество, - сказал он на втором русско-китайском форуме "Новые медиа. Сотрудничество молодежи". - Важным результатом второго русско-китайского форума станет сформированное соглашение о запуске двух бизнес-инкубаторов в 2018 году, которые будет работать на базе ДГТУ и ЮФУ. Также мы даем старт международному студенческому информационному агентству, которое будет освещать деятельность молодежи в странах ШОС".

Бизнес-инкубатор - это площадка для развития предпринимательства. Международный проект "Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор" реализуется с целью внедрения инновационных технологий, для содействия в создании успешных молодежных бизнес-проектов и стимулирования интереса молодежи к международному бизнес-сотрудничеству.