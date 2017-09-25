В кабмине одобрили поправки о штрафах для водителей на основании видео от граждан

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в КоАП, дающий возможность без составления протокола штрафовать водителей за нарушения, видеозапись которых была передана в ГИБДД через единую информационную систему госуслуг другими участниками дорожного движения или пешеходами с помощью специального приложения.

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Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В настоящее время, как отметили в кабмине, рассмотрение поступившей от граждан фото- и видеоинформации о нарушениях ПДД требует от Госавтоинспекции много времени и сил: нужно вызвать автора материала, установить по банкам данных предполагаемого нарушителя, вызвать его для опроса, установить дополнительных свидетелей и т. д. При этом проверка должна быть проведена в течение двух месяцев. Новый законопроект даст возможность ГИБДД выносить решение о штрафах без составления протокола, если нарушение было зафиксировано гражданами, зарегистрированными в единой информационной системе госуслуг, на смартфон или другое устройство, позволяющее делать видеозапись, с помощью специального приложения.

Документ, предполагающий внесение поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, будет рассмотрен на заседании правительства и в случае одобрения внесен в Госдуму.

По президентскому поручению

Данный законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам прошедшего 14 марта 2016 года в Ярославле заседания президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения.

Как заявил на том заседании глава Минкомсвязи Николай Никифоров, идея заключается в том, чтобы дать гражданам возможность направлять со своих смартфонов "юридически значимую" видеозапись о нарушениях правил дорожного движения, "которые они увидели вокруг себя в своей повседневной жизни: будь то парковка на тротуарах или, может быть, выезд даже на встречную полосу, иные виды нарушений". Как отметил министр, за счет применения специального программного обеспечения должна быть исключена возможность "какой бы то ни было подделки, подтасовки" этих материалов. Никифоров тогда подчеркнул, что внедрение подобного механизма позволит привлечь широкие массы населения к формированию публичной нетерпимости к нарушителям, что должно привести к снижению числа нарушений.