Путин поручил кабмину подготовить план мероприятий по информсистеме ЖКХ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить утверждение и реализацию плана мероприятий по совершенствованию законодательства и функционирования государственной информационной системы ЖКХ. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 11 сентября.
Особое внимание глава государства распорядился обратить на целесообразность уточнения лиц, на которых возложены функции заказчика и оператора государственной информационной системы, на определение источников и порядка осуществления финансирования работы системы. Также кабмину надлежит уточнить сроки и состав обязательной информации, подлежащей размещению в системе, и уделить внимание необходимости обеспечения защиты персональных данных.
Кроме того, правительству поручено принять меры, направленные на исполнение федеральными органами исполнительной власти, являющимися собственниками помещений в многоквартирных домах, обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в таких домах.
Тем же перечнем поручений глава государства указал обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа: с 1 января 2018 года - до 85% и с 1 января 2019 года - до 100%, а также внести соответствующий законопроект в Госдуму вместе с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы.