В Брянской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки

БРЯНСК, 25 сентября. /ТАСС/. ГУ МЧС по Брянской области распространило в понедельник оперативное предупреждение о резком понижении температуры воздуха на территории региона до минус 3 градусов в ближайшие сутки. Заморозки могут угрожать сельскохозяйственным культурам, сообщили в ведомстве.

"По данным брянского гидрометцентра, в ближайшие дни, с 26 по 28 сентября, в ночное время в Брянской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

В регионе идет уборка зерновых, зернобобовых культур, картофеля, овощей. Резкое понижение температуры может быть опасно для сельскохозяйственных культур, в том числе может вызвать их гибель, уточнили в ведомстве. Также есть риск увеличения в период холодов количества техногенных пожаров.

Грядущее похолодание оценивается синоптиками регионального гидрометцентра как резкое. Еще на минувшей неделе погоду в регионе определял мощный антициклон, и в дневные часы температура поднималась до плюс 22 градусов, а ночью не опускалась ниже плюс 8 градусов.

К концу текущей недели в регионе ощутимо похолодает, днем столбики термометров не будут подниматься выше плюс 8…плюс 11 градусов.