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Волгоградский метзавод выплатит 2 млн рублей за превышение сброса сточных вод в Волгу

Общество
25 сентября, 15:39 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, сентября. /ТАСС

Отмечается, что "в ливневых стоках присутствовали нефтепродукты, цинк, медь, никель, кальций, железо и магний"

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ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", согласно решению арбитражного суда, заплатит более 2 млн рублей за превышение норм сброса в Волгу неочищенных стоков. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-секретарь Волгоградского арбитражного суда Ольга Гончарова.

"Вред экологии Волги был нанесен заводом в 2016 году. Предприятие превысило утвержденные нормы сброса в водные объекты сточных вод. С учетом применения коэффициента индексации 2016 года размер вреда составил 2 068 440 рублей",- сказала Гончарова.

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По ее словам, судом установлено, что "Красный Октябрь" "превысил нормы сброса тало-дождевых сточных вод из своих цехов без очистки в коллектор и далее в реку Волга". "В ливневых стоках присутствовали такие загрязняющие вещества как сульфат-ион, хлориды, аммоний-ион, нитрит-ион, нефтепродукты, цинк, медь, никель, кальций, железо и магний",- отметила пресс-секретарь арбитражного суда.

По ее словам, суд согласился с заявленным иском от областного управления Росприроднадзора, что превышение заводом норм сброса сточных вод наносит вред экологии Волги и окружающей среде, что создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, и вынес решение взыскать с предприятия более 2 млн рублей возмещения ущерба. Представители металлургического комбината обратились с жалобой на решение суда в 12-й арбитражный апелляционной суд в город Саратов, однако решение суда первой инстанции оставлено в силе, жалоба - без удовлетворения.

"Красный Октябрь" - один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для предприятий авто- и авиапрома, а также химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности. Доля предприятия на российском рынке производства нержавеющих марок стали составляет более 40%, продукция экспортируется в 30 стран мира.

В апреле этого года дело о банкротстве завода по иску Альфа-банка завершилось мировым соглашением между должником и кредитором.

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