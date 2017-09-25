Совет Госдумы сэкономит 500 тыс. рублей в год на бумаге

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Думы в ближайшее время откажется от использования бумаги и перейдет на электронный документооборот, что позволит сократить затраты из бюджета на 500 тыс. рублей в год. Об этом в понедельник сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В рамках Совета Думы мы перейдем от бумаги на цифру. Это позволит нам сэкономить около 500 тыс. рублей в год", - сказал он, пояснив, что депутатам перестанут выдавать бумажный пакет материалов.
Теперь всю информацию парламентарии будут получать только в электронном виде, отметил спикер, добавив, что переход начнется "в течение двух недель".