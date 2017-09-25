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Директор Российского военного архива: данные в РФ более открыты в сравнении с зарубежными

Общество
25 сентября, 16:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, сентября. /ТАСС

В России можно изучить документы, полученные от французской разведки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Российские архивы по открытости "выглядят намного лучше, чем в других странах", считает директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

"Порой бытует мнение, что российские архивы засекречены, многие документы недоступны. Но, как показывает практика, наши архивы в этом плане даже смотрятся лучше, чем целый ряд зарубежных архивов", - сказал Тарасов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, "с рядом стран у нас были переговоры, в результате которых осуществлена процедура передачи документов от Франции. Мы получили гигантский комплекс документов, в том числе французской разведки". Соответственно, большое количество документов - порядка 1 млн - были возвращены Франции.

"И подавляющая часть из них была французским правительством тут же засекречена. Мы сумели сделать микрофильм из многих этих документов, поэтому исследователи из этих стран, в том числе из Франции, приезжают изучать [их] к нам в архив, на основе тех микрофильмов, которые сохранились", - сказал он.

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