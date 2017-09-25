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Участники Всемирного фестиваля молодежи приедут в Сочи в разгар бархатного сезона

Общество
25 сентября, 16:21 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, сентября. /ТАСС

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября

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СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи подготовят пляжи для приема участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в разгар бархатного сезона, с 14 по 22 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города-курорта.

"По прогнозам метеослужб, октябрь на курорте будет теплым, а это значит, что во время проведения фестиваля пляжная полоса будет заполнена отдыхающими. К этому должны быть готовы и арендаторы, и персонал", - отметили в мэрии Сочи со ссылкой на поручение заместителя главы города Олега Ясюка.

В мэрии корреспонденту ТАСС также сообщили, что 30 сентября в Сочи пройдет общегородской субботник по наведению порядка на улицах, прилегающих к месту проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Место проведения фестиваля

Местом проведения Всемирного фестиваля молодежи станут объекты Олимпийского парка.

В Ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Олимпийской площади "Медалс Плаза" установят сцену для культурной программы. Главный Медиацентр примет участников научно-образовательной и деловой программы, здесь же развернется молодежный экспоцентр, пройдут выставки и кинопоказы.

"Адлер-арена" станет сценой для участников Мирового молодежного симфонического оркестра, в "Ледяном кубе" откроется танцевальная академия. На трассе "Сочи Автодрома" будут проходить спортивные турниры. В отелях Имеретинского района разместят всех участников фестиваля. Организаторы фестиваля забронировали номера для размещения более 20 тыс. гостей.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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