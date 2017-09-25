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Берлинцы проголосовали против закрытия аэропорта Тегель

Общество
25 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

За продолжение работы воздушной гавани высказалось 56,1% жителей столицы ФРГ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство берлинцев поддержало идею дальнейшей эксплуатации столичного аэропорта Тегель. Таковы результаты проведенного 24 сентября референдума, сообщает в понедельник агентство DPA.

За продолжение работы воздушной гавани высказалось 56,1% жителей немецкой столицы, 41,7% берлинцев были против, 2,2% голосов признаны недействительными.

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Вопрос закрытия Тегеля тесно привязан к запуску нового столичного аэропорта Берлин-Бранденбург. Тегель должен быть закрыт не позднее шести месяцев после того, как заработает новый аэропорт.

Федеральные земли Берлин и Бранденбург выступают против продолжения работы Тегеля, в том числе по экономическим соображениям. По оценке компании - оператора Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, в случае, если в столице будут одновременно действовать два аэропорта, включая новый, дополнительные расходы составят ежегодно до €200 млн. Кроме того, для проведения работ по реконструкции Тегеля потребуется еще около €1 млрд. В то же время многие эксперты указывают на то, что мощностей новой воздушной гавани не хватит, чтобы обеспечить нормальный пассажиропоток в и из германской столицы.

Ввод в эксплуатацию строящегося в столице ФРГ аэропорта переносился уже несколько раз. Его строительство началось в 2007 году, главного терминала - в 2008 году. Ожидается, что Берлин-Бранденбург сможет отправлять и принимать 27 млн пассажиров в год и составит серьезную конкуренцию крупнейшим европейским аэропортам. Новая воздушная гавань расположится на территории 1,47 тыс. гектаров.

Итоги референдума носят необязательный характер, а являются лишь призывом к Сенату Берлина не закрывать аэропорт. Однако и у Сената нет права решающего голоса. Правовая ситуация на данный момент такова, что окончательное решение могут принять лишь собственники Тегеля: власти федеральной земли Бранденбург и ФРГ.

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