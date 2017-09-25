Глава делегации: Гана ждет на фестивале в Сочи встречи с теплым русским гостеприимством

РАБАТ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Делегация Ганы ожидает во время участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) встречи с теплым русским гостеприимством и многообразием российского народа. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в понедельник генеральный секретарь Западноафриканской организации молодежи, председатель национального подготовительного комитета и глава делегации Ганы Ахмед Бенинг.

"Делегация из Ганы насчитывает 104 человека, включая государственных служащих, представителей политических партий, молодежных организаций, студентов и активистов неправительственных структур", - сообщил он.

"Хочу также отметить, что оргкомитет фестиваля из России в период подготовки к ВФМС проявлял любезность, отзывчивость и инициативность в работе с делегациями нашего региона, - рассказал собеседник корреспонденту ТАСС. - Я убежден, что мероприятие в Сочи получится весьма успешным".

Ожидания от фестиваля

"У нас простые ожидания от Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мы с нетерпением ждем встречи с теплым русским гостеприимством, многообразием российского народа и российского пространства, которое вмещает в себя взгляды множества наций и культур", - признался Бенинг.

"На фестивале мы планируем выступить за более активные геополитические и экономические связи между Россией и Африкой, поддержание крепких отношений между африканской и российской молодежью", - сказал он.

"Полагаю, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи может способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Ганой и Россией, поскольку люди будут контактировать и находить друзей. Но если Россия станет проводить политику "открытых дверей" в отношении западноафриканских правительств, дружба станет еще крепче", - отметил собеседник корреспонденту ТАСС.

России следует быть более активной

"Мы видим Россию уравновешивающей силой в мире, и эта роль имеет решающее значение для обеспечения мировой стабильности и мира, - считает Бенинг. - В то же время мы хотим ощущать влияние России в социально-экономической области, а не только в военной. России и российскому бизнесу следует начать играть на экономическом пространстве Ганы. Обе страны объединены общей политической и экономической историей, им нужно признать эту историю и возродить отношения".

По его мнению, "в настоящее время присутствие России в Гане ощущается меньше, чем присутствие китайцев, индийцев или американцев".

"Русским нужно быть более привлекательными, чтобы завоевывать новых друзей. Россия обладает возможностями для того, чтобы быть крупным игроком в африканской экономике и бизнесе, но этого пока не наблюдается. России следует действовать более агрессивно в экономическом плане, как это делают другие крупные державы, например, Китай", - подчеркнул он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения: в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.