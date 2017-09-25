Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава делегации: Гана ждет на фестивале в Сочи встречи с теплым русским гостеприимством

Общество
25 сентября, 17:30 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

В рамках фестиваля делегация "планирует выступить за более активные геополитические и экономические связи между Россией и Африкой"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Делегация Ганы ожидает во время участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) встречи с теплым русским гостеприимством и многообразием российского народа. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в понедельник генеральный секретарь Западноафриканской организации молодежи, председатель национального подготовительного комитета и глава делегации Ганы Ахмед Бенинг.

"Делегация из Ганы насчитывает 104 человека, включая государственных служащих, представителей политических партий, молодежных организаций, студентов и активистов неправительственных структур", - сообщил он.

"Хочу также отметить, что оргкомитет фестиваля из России в период подготовки к ВФМС проявлял любезность, отзывчивость и инициативность в работе с делегациями нашего региона, - рассказал собеседник корреспонденту ТАСС. - Я убежден, что мероприятие в Сочи получится весьма успешным".

Ожидания от фестиваля

"У нас простые ожидания от Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мы с нетерпением ждем встречи с теплым русским гостеприимством, многообразием российского народа и российского пространства, которое вмещает в себя взгляды множества наций и культур", - признался Бенинг.

Смотрите также
Марш-парад во время открытия спортивных соревнований на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 30 июля 1957 года

"Никогда не терять веру в мечту": уроки Фестиваля молодежи и студентов в СССР

"На фестивале мы планируем выступить за более активные геополитические и экономические связи между Россией и Африкой, поддержание крепких отношений между африканской и российской молодежью", - сказал он.

"Полагаю, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи может способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Ганой и Россией, поскольку люди будут контактировать и находить друзей. Но если Россия станет проводить политику "открытых дверей" в отношении западноафриканских правительств, дружба станет еще крепче", - отметил собеседник корреспонденту ТАСС.

России следует быть более активной

"Мы видим Россию уравновешивающей силой в мире, и эта роль имеет решающее значение для обеспечения мировой стабильности и мира, - считает Бенинг. - В то же время мы хотим ощущать влияние России в социально-экономической области, а не только в военной. России и российскому бизнесу следует начать играть на экономическом пространстве Ганы. Обе страны объединены общей политической и экономической историей, им нужно признать эту историю и возродить отношения".

По его мнению, "в настоящее время присутствие России в Гане ощущается меньше, чем присутствие китайцев, индийцев или американцев".

"Русским нужно быть более привлекательными, чтобы завоевывать новых друзей. Россия обладает возможностями для того, чтобы быть крупным игроком в африканской экономике и бизнесе, но этого пока не наблюдается. России следует действовать более агрессивно в экономическом плане, как это делают другие крупные державы, например, Китай", - подчеркнул он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения: в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Гана Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
2
Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях
3
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
Украина готовит против России иск по Донбассу
6
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
7
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама