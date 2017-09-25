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В России за три года объем продаж фальсифицированных лекарств в интернете вырос вдвое

Общество
25 сентября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В этой связи МВД принимает участие в операции "Панагея", направленной на противодействие онлайн-торговле фальсифицированными и незарегистрированными препаратами

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество продаваемых в интернете фальсифицированных лекарств в России выросло в два раза за последние три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Правоохранительными органами во всем мире принимаются неотложные меры по борьбе с продажей фальсифицированных и нелегальных лекарственных препаратов на международном уровне. За последние три года, несмотря на официальный запрет на торговлю на территории России лекарственными средствами в сети интернет, объем рынка в этой сфере вырос более, чем в два раза", - сообщила Волк.

В этой связи МВД принимает участие в операции "Панагея", направленной на противодействие торговле в интернете фальсифицированными и незарегистрированными лекарствами. Операция "Пангея" организована Генеральным секретариатом Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией и проводится ежегодно с 2008 года.

В рамках операции в России были выявлены около 700 интернет-ресурсов, на которых продавались рецептурные лекарственные средства. Проводятся проверки, часть ресурсов уже заблокированы или удалены.

"Совместными усилиями правоохранительных органов во всем мире изъято около 25 млн потенциально опасных медицинских препаратов, в сети интернет проведена проверка более 7 тыс. сайтов, осуществляющих торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около 3 тыс. из них прекращена", - добавила Волк.

Таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок, из которых около 500 тыс. было задержано для проведения проверки. Всего конфисковано около 25 млн упаковок поддельных лекарственных препаратов на сумму около $500 млн. За незаконное производство и распространение лекарственных препаратов задержаны около 400 лиц.

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