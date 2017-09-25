Алексеева намерена пожаловаться президенту РФ на нарушения прав верующих

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева во время традиционной осенней встречи членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с главой государства намерена рассказать о нарушениях прав граждан на свободу вероисповедания.
Дата и повестка встречи правозащитников с Владимиром Путиным пока не определены.
"Я намерена рассказать главе государства о явном наступлении силами государства на все церкви, кроме Русской православной церкви Московского патриархата. На православных, которые не входят в Московский патриархат, в том числе идет наступление", - сказала Алексеева ТАСС.
Она также сообщила, что в своем докладе намерена указать на нарушения прав свидетелей Иеговы и сайентологов. "Московская Хельсинкская группа всегда защищала права верующих, при Советской власти мы защищали и пятидесятников, и адвентистов, и сейчас я подписала письмо в защиту сайентологов, потому для них их вера также важна, как для меня мои убеждения", - отметила правозащитница, подчеркнув, что насаждение "государственной религии противоречит Конституции".
В понедельник газета "Коммерсант" опубликовала коллективное письмо правозащитников президенту Владимиру Путину, подписанное в том числе и Людмилой Алексеевой, в защиту группы арестованных сайентологов из Санкт-Петербурга, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Членов Сайентологической церкви Петербурга обвиняют в незаконной организации платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от этих действий оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. Их задержали 6 июня, в тот же день в офисе религиозной организации сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". У членов организации изъяли книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, Сайентологическая церковь Петербурга является экстремистским сообществом.
Сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских. Производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.