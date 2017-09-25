Общественная палата РФ объявила донабор в ОНК в 30 регионах РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ опубликовала официальное уведомление о начале процедуры донабора в Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания. Донабор будет осуществлен в ОНК 30 регионов страны.

"В соответствии с федеральным законом от 10 июня 2008 года №76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" 25 сентября 2017 года начинается процедура дополнения составов общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации. Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре дополнения составов общественных наблюдательных комиссий Москвы; республик Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Чувашская, Краснодарского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Томской, Тюменской областей, Еврейской автономной области", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте палаты.

По закону общественные организации могут в течение 60 дней направить на имя секретаря ОП РФ Валерия Фадеева документы о выдвижении кандидатов.

Донабор в ОНК объявлен в связи с тем, что осенью 2016 года при формировании комиссий ряд известных правозащитников и журналистов не были назначены в их состав. После разгоревшегося скандала по инициативе СПЧ, уполномоченного по правам человека в РФ и Общественной палаты РФ были приняты поправки в законодательство, регламентирующие порядок донабора в ОНК.

Члены ОНК обладают правом беспрепятственного доступа в места принудительного содержания для проверки соблюдения прав граждан.