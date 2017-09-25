В Москве открылся мусульманский культурный центр "Дар"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мусульманский культурный центр "Дар", который открылся в понедельник в Москве, позволит оградить молодежь от различных псевдорелигиозных объединений и сект, считает председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

"Они [молодые люди] хотят знать свою религию, знать именно достоверную религию, чтобы понимать смысл сказанного в Коране, чтобы никто не мог нашу молодежь увести в какие-то секты, и чтобы они получали истинные, правильные направления учения", - сказал он журналистам в ходе церемонии открытия центра.

Как отметил Гайнутдин, гордостью центра является библиотека, в которой представлена не только религиозная литература, но и книги по востоковедению, истории и культуре народов исламского мира. "Библиотека создается не только для мусульман, не только для студентов исламских учебных заведений, но она открыта для студентов вузов Москвы, где изучают арабский язык, ислам, религиоведение. Здесь имеется библиотека из Королевства Бахрейн, имеется фонд из Института им. Марджани Академии наук Республики Татарстан, здесь находятся новые книги, которые издаются в различных издательствах РФ. Также мы ждем большую библиотеку из Королевства Саудовская Аравия", - подчеркнул он.

По словам Гайнутдина, работа центра рассчитана не только на молодежь, но и на старшие поколения, для которых также проводятся образовательные мероприятия как религиозной, так и светской тематики. В частности, предполагается, что здесь будут проводить лекции и мастер-классы ведущие бизнесмены страны.

Помещение для центра было выделено мэром Москвы Сергеем Собяниным весной 2016 года. В новом здании площадью более 1200 квадратных метров разместились Московский исламский колледж, медресе для детей и взрослых, детский клуб "Академия талантов", библиотека, языковой клуб, спортивный клуб "Развитие" и женский клуб "Алия". Как отмечают организаторы, в культурном центре будут регулярно проводить бесплатные научно-популярные лекции и семинары с участием известных мусульманских ученых и востоковедов России.