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В Думе обсуждают возможность анализировать, как депутаты выполняют данные в СМИ обещания

Общество
25 сентября, 18:42 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Речь также идет о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме и обещаниях, данных в соцсетях

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний в социальных сетях и СМИ, а также во время выступлений на пленарных заседаниях палаты. Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен", - заявил он.

Володин уточнил, что в Госдуме введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - считает политик. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.

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