В Думе обсуждают возможность анализировать, как депутаты выполняют данные в СМИ обещания

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний в социальных сетях и СМИ, а также во время выступлений на пленарных заседаниях палаты. Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен", - заявил он.
Володин уточнил, что в Госдуме введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - считает политик. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.