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Кузнецова призвала к инклюзивному творческому развитию детей с ограниченными возможностями

Общество
25 сентября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам омбудсмена, "многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои способности просто потому, что не знают, что существует музеи, театры, студии, где их ждут"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за обобщение и распространение позитивных практик инклюзивного творческого развития детей с ограниченными возможностями.

"Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои способности просто потому, что не знают, что существует музеи, театры, студии, где их ждут. Важно доводить эту информацию до тех, кому она так нужна, чтобы особенные дети почувствовали себя частью этого счастливого безбарьерного мира - мира искусства", - заявила, выступая на открытии "Инклюзивного фестиваля" в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, омбудсмен, слова которой приводит ее пресс-служба.

"Инклюзивный фестиваль" пройдет в ГМИИ им. Пушкина с 25 сентября по 1 октября, он объединяет мероприятия, предназначенные для посетителей с особенными потребностями. В программе фестиваля - спектакли на языке жестов, мастер-классы с незрячими актерами, лекции, концерты, кинопоказы. Также в дни фестиваля пройдет научно-практическая конференция, посвященная формированию доступной среды в музеях.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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