Глава Минюста России обсудил в Страсбурге вопросы взаимодействия РФ и ЕСПЧ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции России Александр Коновалов обсудил актуальные вопросы взаимодействия российских властей с Европейским судом по правам человека и Советом Европы. Как сообщили в пресс-службе Минюста, Коновалов встретился в Страсбурге с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди и генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

"В ходе встреч в конструктивном ключе были обсуждены актуальные вопросы обеспечения эффективного функционирования европейской системы защиты прав человека и основных свобод, имплементации международных стандартов и практики ЕСПЧ в правовую систему Российской Федерации, а также взаимодействия российских властей с Европейским судом и Советом Европы", - сообщили в Минюсте. Также российский министр представил Раймонди своего заместителя - нового уполномоченного РФ при ЕСПЧ Михаила Гальперина.

В феврале на коллегии Минюста РФ Коновалов сообщил, что ЕСПЧ стал гораздо пристальнее обращать внимание на проблемы правоприменения в РФ. В 2016 году в Страсбургский суд поступило 5,5 тыс. жалоб от РФ - меньше на 7%, чем в 2015 году. Но при этом на 400 с лишним (до 1,7 тыс.) выросло число коммуницированных жалоб, принятых к рассмотрению ЕСПЧ, а число вынесенных постановлений в отношении России выросло до 238 (в 2015 году - 116). По количеству подаваемых в ЕСПЧ жалоб в расчете на душу населения из 47 стран СЕ Россия находится на 30-й позиции.

Ежегодное число поступающих жалоб из РФ в ЕСПЧ за пять лет сократилось более чем вдвое (с 10-12 тыс. в год в 2011-2012 годах), а число находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ жалоб против РФ за четыре года сократилось более чем в четыре раза - с 40,3 тыс. до 7,8 тыс. жалоб.

Ранее Минюст направил в Комитет министров СЕ отчеты о выплатах заявителям в ЕСПЧ компенсаций на сумму более 424 млн рублей.