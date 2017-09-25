Минздрав РФ не планирует наказывать родителей за отказ прививать детей

ЕРЕВАН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Министерство здравоохранения России не намерено вводить санкции в отношении родителей, которые отказываются от вакцинации детей, а сделает акцент на разъяснительной работе. Об этом в понедельник в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС рассказала глава министерства Вероника Скворцова, прибывшая в Ереван для участия в российско-армянском форуме по здравоохранению.

Ранее СМИ со ссылкой на Скворцову писали, что Минздрав рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Утверждалось, что ведомство рассматривает возможность изменить оплату больничных родителям не получивших прививку детей в случае болезни последних.

"Нет, решение такое не принято, такого решения у нас и не было", - сказала министр, отвечая на вопрос ТАСС, было бы сформировано решение по санкциям для родителей, которые отказываются от вакцинации.

Упор на разъяснительную работу

"На мой взгляд, любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным, доброй воле и по своей силе воздействия, и по значимости, - подчеркнула Скворцова. - Поэтому наша задача - найти общий язык с разными социальными группами населения и просто пояснить значимость вакцинации, иммунопрофилактики".

По мнению министра, "здесь очень важно, что когда речь идет об особо опасных или редких, завезенных инфекциях, вопросов ни у кого никогда не возникает, и прививаются просто очень быстро, понимая значимость последствий".

"Что касается более привычных инфекций, такого страха заражения здесь нет, и в этой связи проявляется определенный "поведенческий люфт", - констатировала глава ведомства.

Скворцова напомнила, что "специально озвучила существующие в мире практики на эту тему". В частности, "если родители осознанно отказываются от прививки, но ребенок по их вине заболевает, могут ли они рассчитывать на то, что государство их каким-то образом социально поощрит", пояснила министр, говоря о лечении в рамках государственного заказа. Речь идет, по словам главы Минздрава, "об определенной справедливости и ответственности любого взрослого человека за принятое решение".

"Но мы сейчас подобные меры на ближайшее время не планируем", - подчеркнула министр.

Польза вакцинации

По словам Скворцовой, население очень повышает уровень своей осведомленности в медицинских вопросах. "Достаточно сказать, что в прошлом году мы привили от сезонного гриппа 40% населения - практически 57 млн человек, в этом году мы привьем на 10 млн человек больше, - сообщила министр. - Это реальные прививки, благодаря которым у нас снизились и заболеваемость, и смертность от гриппа: в 3,5 раза - заболеваемость и в 20 раз - смертность и число осложненных случаев".

То же самое, отметила глава Минздрава, можно сказать про корь и краснуху, которые стали для России редкими инфекциями.

"Поэтому мы продолжим работать с населением, в том числе рассказывая о существующем международном опыте", - заключила Скворцова.