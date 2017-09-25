Израильские спасатели посетили ГУ МЧС Подмосковья для изучения опыта

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Руководство Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Израиля с рабочим визитом посетило Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Московской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе главка ведомства.

"Нам очень важно посмотреть, как в России организована работа по реагированию на чрезвычайные ситуации на федеральном, областном и муниципальном уровнях. Хотим изучить ваш опыт и, может быть, применить его в организации нашей работы в Израиле", - процитировали в ведомстве руководителя делегации, главу Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Израиля Безалеля Трайбера.

Израильтянам показали работу специалистов ЦУКСа, организовали экскурсию в спасательную службу "Химспас" в Химках. Российские специалисты ответили на все вопросы коллег. По словам представителей МЧС, подобное сотрудничество имеет давнюю историю и в дальнейшем будет только развиваться.