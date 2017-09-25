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Гордума: численность населения Москвы может скорректировать рейтинг криминальных регионов

Общество
25 сентября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В Москве умеренный уровень преступности по сравнению с другими похожими мегаполисами, полагает Алексей Шапошников

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Многомиллионная численность населения Москвы могла скорректировать рейтинг субъектов РФ по числу зарегистрированных преступлений, в котором столица заняла первое место. По сравнению с другими мегаполисами мира, в Москве зафиксирован умеренный уровень преступности, сообщил в понедельник ТАСС председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Некоторые СМИ 24-25 сентября возобновили дискуссию о документе, обнародованном Генпрокуратурой РФ в августе, где составлен рейтинг самых криминальных регионов России за I полугодие 2017 года. Всего за этот период в стране было совершено 1,03 млн преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Рейтинг составлен исходя из общей суммы зарегистрированных фактов преступной деятельности, не учитывая численности населения региона. Первое место в нем заняла Москва (71,9 тыс. преступлений), на втором месте - Московская область (43,7 тыс.), на третьем - Краснодарский край (33,5 тыс.).

"Из-за большей численности населения вполне естественно упоминание столицы в первых строчках рейтинга, который составлен в абсолютных числах по факту зарегистрированных преступлений. Если сравнивать Москву с другими похожими городами мира, то она относится к группе городов с умеренным уровнем преступности", - сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы уточнил, что согласно данным международных исследований, индекс Москвы по показателю преступности в 2016 году был практически равен индексам Милана, Лондона и Нью-Йорка. "Надо отметить, что эта оценка играет огромную роль в формировании имиджа столицы и способствует развитию туризма", - добавил он.

В свою очередь председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко отметила ТАСС, что "с большой осторожностью относится к этому рейтингу, поскольку критерии, по которым он составлен, не учитывают численность населения регионов". "Регион (Москва - прим. ТАСС) большой. Учитывали ли они преступления на душу населения? Когда одновременно находятся 15 млн людей в городе, то, наверное, с каким-то поселением сравнивать трудно", - сказала она.

Безопасная столица

По мнению Святенко, если говорить о совершенных преступлениях на душу населения, Москва является одним из самых безопасных городов в стране. "Потому что здесь работают и общественные структуры, и интеллектуальные системы лучшие в стране, видеонаблюдение, технические системы", - сказала она.

Спикер городского парламента отметил, что с 2011 года Мосгордума активно взаимодействует с ГУ МВД России по Москве: представители управления участвуют в заседаниях рабочих групп и комиссий думы, круглых столах. "По данным, озвученным нашими правоохранителями (и это отмечается в рейтинге), количество преступлений в столичном регионе стабильно снижается", - добавил Шапошников.

Новым форматом сотрудничества, по словам спикера Мосгордумы, стала работа над федеральными законопроектами, которые городской парламент вносит в Госдуму в порядке законодательной инициативы. "Например, по защите медиков и ужесточению наказания за "зацепинг". Сейчас мы совместно работаем по вопросу возврата вытрезвителей (более трети преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения). Также мы рассчитываем в этом году заключить соглашение между столичными властями и ГУВД, чтобы работа по обеспечению правопорядка в городе стала еще более эффективной", - уточнил спикер Мосгордумы.

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