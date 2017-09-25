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Евроуниверситет получил предписание об освобождении занимаемого здания до 10 октября

Общество
25 сентября, 19:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В особняке Кушелева-Безбородко планируют открыть Академию цифровых талантов для детей, проявивших способности в сфере IT и робототехники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге получил в понедельник предписание с требованием освободить особняк Кушелева-Безбородко до 10 октября. В поступившем в вуз уведомлении ему предписано "в срок до 10 октября 2017 года освободить незаконно занимаемый объект".

Документ за подписью начальника управления контроля использования имущества центральных районов Санкт-Петербурга Ю. Н. Хомяковой (входит в состав комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга - прим. ТАСС), имеется в распоряжении ТАСС.

В тексте также содержится предупреждение о том, что если помещение в указанный срок освобождено не будет, "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" "проведет работы по пресечению незаконного использования объекта", а расходы по демонтажу, вывозу и хранению на складе имущества подлежат возмещению за счет владельца данного имущества.

IT-школа на месте вуза

Европейский университет занимает особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской, 3 на протяжении 23 лет. В декабре 2016 года вуз получил уведомление о расторжении Смольным договора аренды в одностороннем порядке, последовавшие судебные разбирательства подтвердили правомерность действий Смольного. В конце лета стало известно, что в данном здании уже в октябре город планирует открыть Академию цифровых талантов - учреждение дополнительного образования для детей, проявивших способности в сфере IT и робототехники.

После этого ректор вуза Николай Вахтин встретился с руководителем комитета имущественных отношений Михаилом Мокрецовым, чтобы определить варианты дальнейшего размещения вуза - либо новое здание, либо участок под застройку. По оценке ректора процедура выезда требует два месяца и участия КГИОП, чтобы отчитаться по охранным обязательствам в отношение исторического особняка.

В настоящее время занятия в вузе не ведутся из-за отсутствия образовательной лицензии - вуз сдал ее добровольно после череды судов с Рособрнадзором, чтобы ускорить получение новой. Документы на получение лицензии приняты Рособрнадзором. В учебном блоке вуза, который расположили во временном помещении неподалеку, только что завершила работу комиссия ведомства, которая должна вынести вердикт, пригодно ли помещение для проведения занятий.

Европейский университет основан в 1994 году. Это небольшой частный магистерский вуз, на 266 обучающихся на пяти факультетах. В состав его попечительского совета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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