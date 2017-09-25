Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед Италией

Общество
25 сентября, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Чезаре Мария Рагальини напомнил, что замгендиректора ТАСС дважды интервьюировал прежнего премьера Италии Маттео Ренци и действующего президента страны Серджо Маттареллу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини вручил в понедельник Орден за заслуги перед Итальянской республикой степени "Кавалер" первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Михаил Гусман - исключительный профессионал, известнейшая фигура у себя на родине и за рубежом, он также обладатель множества мировых рекордов, ведь больше, чем он, интервью глав государств не сделал никто, - сказал посол. - С этого момента к достоинствам Гусмана добавится звание Кавалера Республики".

Дипломат напомнил, что Гусман дважды интервьюировал прежнего премьера Италии Маттео Ренци и действующего президента страны Серджо Маттареллу. "Такими интервью господин первый заместитель генерального директора ТАСС внес свой вклад в очень важное дело - знакомить россиян с Италией и нашими политическими лидерами", - отметил он. Рагальини поблагодарил Гусмана за столь ценное сотрудничество и выразил надежду, что оно станет "еще более плодотворным".

В ответ Михаил Гусман поблагодарил правительство Италии и посла. "Я бы хотел адресовать слова благодарности правительству Италии за столь высокую оценку своей деятельности, - сказал он. - Спасибо, господин посол, знаю, что это была ваша инициатива обратиться к президенту за награждением меня столь высокой наградой". "Я буду и дальше делать все возможное, чтобы ее оправдать", - добавил Гусман.

Он также подчеркнул, что народы России и Италии многое связывает, в том числе культура и история. "Агентство ТАСС, в котором я работаю, вот уже много десятилетий работает над тем, чтобы оперативно, честно и справедливо рассказывать россиянам об Италии", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ренци, Маттео Маттарелла, Серджо
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
4
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
5
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Украина готовит против России иск по Донбассу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама