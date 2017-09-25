Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед Италией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини вручил в понедельник Орден за заслуги перед Итальянской республикой степени "Кавалер" первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Михаил Гусман - исключительный профессионал, известнейшая фигура у себя на родине и за рубежом, он также обладатель множества мировых рекордов, ведь больше, чем он, интервью глав государств не сделал никто, - сказал посол. - С этого момента к достоинствам Гусмана добавится звание Кавалера Республики".

Дипломат напомнил, что Гусман дважды интервьюировал прежнего премьера Италии Маттео Ренци и действующего президента страны Серджо Маттареллу. "Такими интервью господин первый заместитель генерального директора ТАСС внес свой вклад в очень важное дело - знакомить россиян с Италией и нашими политическими лидерами", - отметил он. Рагальини поблагодарил Гусмана за столь ценное сотрудничество и выразил надежду, что оно станет "еще более плодотворным".

В ответ Михаил Гусман поблагодарил правительство Италии и посла. "Я бы хотел адресовать слова благодарности правительству Италии за столь высокую оценку своей деятельности, - сказал он. - Спасибо, господин посол, знаю, что это была ваша инициатива обратиться к президенту за награждением меня столь высокой наградой". "Я буду и дальше делать все возможное, чтобы ее оправдать", - добавил Гусман.

Он также подчеркнул, что народы России и Италии многое связывает, в том числе культура и история. "Агентство ТАСС, в котором я работаю, вот уже много десятилетий работает над тем, чтобы оперативно, честно и справедливо рассказывать россиянам об Италии", - заключил он.