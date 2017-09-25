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Греф считает необходимой смену модели образования в России

Общество
25 сентября, 20:19 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Глава Сбербанка подчеркнул, что "модель образования 19 века полностью себя исчерпала, в 21 веке она не может существовать"

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что необходимо менять существующую, по его словам, неэффективную модель образования, так как оно является основным средством борьбы с социальным расслоением.

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Об этом он сообщил в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы РФ.

"Нужно ее менять радикальным образом. Очевидно, что модель образования 19 века полностью себя исчерпала, в 21 веке она не может существовать. И есть понимание, как должна быть построена новая", - сказал он.

Греф отметил, что в мире уже появились тренды, на которые можно ориентироваться и в России, где также есть "хорошие эксперименты на эту тему".

По его словам, образование - самое главное средство в борьбе с социальным расслоением и лучший социальный лифт. "Бесплатная система образования для всех ребят и в первую очередь внимание на тех, кто не может позволить себе учить детей в топовых школах. Это самая главная задача", - уточнил глава Сбербанка.

"Систему образования нужно менять вчера", - резюмировал он.

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Греф, Герман Оскарович
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