Прокуратура привлекла к ответственности директора саратовской школы за невыдачу медали

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САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области привлекла к ответственности директора школы, который не выдал медаль выпускнице-отличнице. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
"Директор школы в Калининском районе области привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за то, что выпускница местной школы не получила аттестата с отличием и медали. Тем самым права девочки были нарушены", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что девочка училась на отлично. Но, окончив 11 классов, она получила обычный аттестат. Более того, на педагогическом совете образовательной организации вопрос о выдаче аттестата с отличием не обсуждался, и позже такой аттестат не заказывался.
"О нарушении прав выпускницы сообщила ее мать. В ходе прокурорской проверки педагогическим советом школы принято решение о вручении дочери заявительницы аттестата с отличием и медали "За особые успехи в учении", - уточнили в ведомстве.