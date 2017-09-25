Прокуратура привлекла к ответственности директора саратовской школы за невыдачу медали

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области привлекла к ответственности директора школы, который не выдал медаль выпускнице-отличнице. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Директор школы в Калининском районе области привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за то, что выпускница местной школы не получила аттестата с отличием и медали. Тем самым права девочки были нарушены", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что девочка училась на отлично. Но, окончив 11 классов, она получила обычный аттестат. Более того, на педагогическом совете образовательной организации вопрос о выдаче аттестата с отличием не обсуждался, и позже такой аттестат не заказывался.

"О нарушении прав выпускницы сообщила ее мать. В ходе прокурорской проверки педагогическим советом школы принято решение о вручении дочери заявительницы аттестата с отличием и медали "За особые успехи в учении", - уточнили в ведомстве.