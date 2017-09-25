В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Площадь Российской Федерации появилась на севере аргентинской столицы. В церемонии ее открытия в понедельник приняли участие представители городских властей, члены федерального правительства, а также сотрудники посольства и торгового представительства РФ в Буэнос-Айресе.

"Эта площадь служит для того, чтобы отдать должное сообществу, диаспоре, стране", - сказал секретарь по правам человека и культурному плюрализму Аргентины Клаудио Аврух.

Как он отметил в беседе с журналистами, посольство и российская диаспора выступили с предложением создать площадь России примерно пять лет назад. В течение этого времени рассматривались разные варианты ее местоположения, и в конечном счете выбор пал на сквер в районе Бельграно, где живут преимущественно горожане с доходами выше среднего. "Мы очень рады, что довели дело до конца", - сообщил Аврух.

"Аргентина переживает новый этап открытости всему миру, и в этом контексте, конечно, отношения с Россией играют важную роль. Я надеюсь, что все будет оставаться так же, и этот небольшой жест озарит данный путь", - сказал он.

Российский квартал

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, для российской стороны место, в котором расположилась площадь, имеет особое значение. "Оно примечательно, потому что буквально в двух шагах отсюда находится, во-первых, наше торговое представительство, а во-вторых - участок, где месяц назад началось строительство нового посольского комплекса. У нас тут нарисовался такой российский мини-квартал", - сообщил дипломат.

По его словам, посольство расценивает создание Площади Российской Федерации как "признание вклада российских эмигрантов и их потомков в становление аргентинской нации", а также как "отражение того уровня двусторонних отношений, которые сегодня имеют место между странами".

Законодательное собрание аргентинской столицы одобрило указ о создании Площади Российской Федерации в мае этого года. Одним из авторов документа была депутат Каролина Эстебарена. "Я считаю справедливым, что у российской диаспоры есть зеленое пространство, названное в ее честь, чтобы они могли там вместе отдыхать, проводить праздники", - сказала она в беседе с корр. ТАСС.

В обосновании законопроекта говорилось, что цель инициативы - "способствовать укреплению существующих между Россией и Аргентиной связей". В документе также подчеркивалось, что выходцы из России внесли важный вклад в развитие аргентинского общества. В качестве примера авторы инициативы привели данные, согласно которым почти две трети сельскохозяйственного производства Аргентины приходится на "земли и компании, освоенные и основанные иммигрантами из России".

По словам составителей законопроекта, в настоящее время российская диаспора в Аргентине насчитывает около 300 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Южной Америке.