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"Россия 1" запускает проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"

Общество
25 сентября, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Героиней первых выпусков передачи станет вдова великого режиссера Юрия Любимова

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Россия 1" запускает проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", первый выпуск выйдет в эфир 2 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВГТРК.

"Это откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных автобиографических фактах, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы, - отметили в пресс-службе. - Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой судьбой, герои нашего времени".

В пресс-службе сообщили, что героиней первых выпусков станет вдова великого режиссера Юрия Любимова - Каталин Любимова, которая расскажет, почему и от кого она ограждала свою последнюю любовь. "Олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева откроет тайну, почему она скрывает своих детей за границей, как пережила смерть мамы и о непростых отношениях с отцом", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, зрителям предстоит узнать, как сложилась судьба бывшей хозяйки финансовой пирамиды "Властелина" Валентины Соловьевой.

Ранее Борис Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир", в августе его место занял телеведущий Андрей Малахов, покинувший Первый канал. В мае 2017 года Корчевников был назначен директором и продюсером православного телеканала "Спас".

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