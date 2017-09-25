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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Россия 1" запускает проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", первый выпуск выйдет в эфир 2 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВГТРК.
"Это откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных автобиографических фактах, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы, - отметили в пресс-службе. - Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой судьбой, герои нашего времени".
В пресс-службе сообщили, что героиней первых выпусков станет вдова великого режиссера Юрия Любимова - Каталин Любимова, которая расскажет, почему и от кого она ограждала свою последнюю любовь. "Олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева откроет тайну, почему она скрывает своих детей за границей, как пережила смерть мамы и о непростых отношениях с отцом", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, зрителям предстоит узнать, как сложилась судьба бывшей хозяйки финансовой пирамиды "Властелина" Валентины Соловьевой.
Ранее Борис Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир", в августе его место занял телеведущий Андрей Малахов, покинувший Первый канал. В мае 2017 года Корчевников был назначен директором и продюсером православного телеканала "Спас".