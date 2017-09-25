Участниками чемпионата WorldSkills Russia в Туле стали более 170 студентов

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ТУЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 170 студентов колледжей и техникумов принимают участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia, стартовавшем в Туле 25 сентября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году в чемпионате будут соревноваться 175 участников, выполнение заданий оценят 172 региональных и 20 сертифицированных экспертов союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Торжественное открытие регионального чемпионата состоялось 25 сентября на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий. Соревнования пройдут с 26 по 29 сентября в городе Туле по 24 основным и одной презентационной компетенциям на пяти площадках", - говорится в сообщении.
Студенты продемонстрируют навыки в сварочных работах, а также в строительстве и штукатурных работах, электронике и веб-дизайне, технологии моды, парикмахерском искусстве, преподавании в начальных классах и других направлениях. "Победители по каждой компетенции войдут в сборную Тульской области и представят регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата "Молодые профессионалы" в 2018 году", - уточнили в пресс-службе.
Тульская область, по данным правительства региона, вступила в международное движение по популяризации рабочих профессий WorldSkills Russia в ноябре 2014 года. "Сейчас в Тульской области на базе профессиональных образовательных организаций работает более 20 специализированных центров компетенций, целью которых является подготовка студентов для участия в чемпионатах всех уровней", - отметили в пресс-службе.