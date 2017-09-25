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Москалькова назвала необъективным доклад ООН о нарушениях прав человека в Крыму

Общество
25 сентября, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, она неоднократно бывала в Крыму, вела прием крымчан и получает от них обращения

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова оценивает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о якобы допущенных нарушениях прав человека в Крыму как необъективный и несправедливый. Об этом Москалькова заявила, комментируя документ.

"Честно говоря, решительно не понимаю откуда взялись так называемые факты о несоблюдении прав человека в Крыму. Сожалею, что Верховный комиссар ООН так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека в Крыму", - цитирует уполномоченного по правам человека ее пресс-служба.

По словам Москальковой, она неоднократно бывала в Крыму, вела прием крымчан и получает от них обращения. "Постоянно общаюсь с уполномоченным по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим ситуацию на полуострове", - отметила она.

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

В понедельник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором утверждает, что "задокументированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты, насильственные исчезновения, плохое обращение, пытки и по меньшей мере один случай внесудебной казни".

В УВКПЧ утверждают, что нарушения прав человека затронули представителей различных этнических групп, однако "главной мишенью" якобы стали крымские татары. При этом составители доклада считают, что власти РФ "не смогли эффективно расследовать большинство утверждений о нарушениях прав человека".

В УВКПЧ полагают, что введенные Россией стандарты образования "ограничили право этнических украинцев и крымских татар на образование на родном языке". Вместе с тем в документе признается, что "число студентов, получающих образование на крымско-татарском языке, осталось стабильным". Кроме того, отмечается, что в 2017 году функционировало 15 национальных крымско-татарских школ - столько же, сколько и в 2013 году.

При этом в докладе отмечается, что ни в Республике Крым, ни в Севастополе представители УВКПЧ не присутствуют, а свои сведения они собирали посредством мониторинга с "материковой части Украины" и через опросы.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Ситуация в Крыму
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