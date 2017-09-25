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NYT: в Китае заблокировали мессенджер WhatsApp

Общество
25 сентября, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Отмечается, что сбои в работе приложения начали происходить еще с середины июля

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Материал из 1 страницы
© EPA/RITCHIE B. TONGO

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Популярный мессенджер WhatsApp заблокирован на территории континентального Китая. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

WhatsApp принадлежит американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, которая заблокирована в КНР с 2009 года. Как пишет издание, мессенджер являлся последним из принадлежащих Facebook сервисов, доступ к которому в Китае не был ограничен.

По сведениям газеты, начиная с середины июля этого года, в КНР начали блокировать видеочаты в WhatsApp, а также пересылку через него фотографий и других файлов. При этом ограничения изначально не коснулись передачи текстовых сообщений. Однако, как заявил газете Надим Кобейси, эксперт базирующейся во Франции компании Symbolic Software, специализирующейся на шифровании данных, сейчас WhatsApp полностью заблокирован практически на всей территории континентального Китая.

По словам Кобейси, блокировка текстовых сообщений WhatsApp может свидетельствовать, что китайские цензоры разработали специальное программное обеспечение, которое смогло справиться с технологией шифрования данных, используемой мессенджером. В Facebook от комментариев отказались.

С 2003 года в КНР действует система "Золотой щит" (за пределами страны более известно название "Великий китайский фаервол"), которая фильтрует доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к не подконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

В настоящее время в список заблокированных в Китае веб-сервисов входят Google, Facebоok, YouTube, Instagram, Twitter, сайт "Википедии" на всех языках, сайт международной правозащитной организации Amnesty International, ресурсы различных иностранных СМИ.

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