Ключевой темой форума ОП "Сообщество" в Ставрополе станет объединение усилий НКО и власти

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Объединение усилий некоммерческих организаций (НКО), власти и бизнеса для решения проблем Северного Кавказа станет ключевой темой двухдневного форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество", который открывается во вторник в Ставрополе.

"На одной площадке соберутся более 600 гражданских активистов, представителей НКО, бизнесменов и чиновников со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Главная задача форума - объединить их усилия для решения проблем Северного Кавказа", - сообщили ТАСС организаторы форума.

Программа форума

По данным ОП, мероприятие начнется с пленарной сессии, которая пройдет по теме "Устранение региональных диспропорций: роль гражданского общества". После этого участники форума продолжат работу на тематических дискуссионных площадках.

Как уточнили организаторы, одной из тем на дискуссионных площадках станет "Развитие АПК, туризма и социально ориентированных НКО на селе". Эта секция будет посвящена развитию гражданской активности в сельской местности, "которая помогает преодолеть бедность и способствует устойчивому развитию сельских территорий", сообщили в ОП.

Также на форуме будут затронуты вопросы "Общественного контроля в сфере развития региона Кавказские Минеральные Воды". На этой секции участники обсудят стратегию развития данных территорий, доступность курортных сервисов для широких слоев населения, сохранение и модернизацию инфраструктуры и коммунального хозяйства городов региона, сообщили в пресс-службе ОП.

Не обойдут стороной участники форума и вопросы молодежной политики. На соответствующей дискуссионной площадке гражданские активисты, представители НКО, власти и бизнеса постараются найти "оптимальные решения в некоммерческой сфере по интеграции молодежи в социально- экономическое развитие общества на региональном уровне".

Также в первый день работы форума пройдет дискуссия по теме "Вопросы ЖКХ и развития городской среды", где планируется обсудить различные форматы гражданской активности - волонтерство, городские инициативы и местное самоуправление. Отдельная секция будет посвящена вопросам интеграции в жизнь региона людей с ограниченными возможностями. В частности, участники коснутся темы доступности общего среднего специального и высшего образования для этой группы населения, уточнили в ОП.

Во второй день день форума запланировано проведение серии мастер-классов и лекций для представителей НКО и гражданских активистов.

Шоу для участников форума

По данным организаторов, в рамках форума подготовлена обширная развлекательная программа. Участникам мероприятия будут представлены самые популярные направления уличной культуры: паркур, стритбол, битбокс, воркаут.

"Цель шоу-программы - продемонстрировать, что молодежные инициативы в сфере развития городской культуры, общественных пространств и управления большими событиями имеют ярко выраженный мультпликативный эффект", - уточнили в ОП.

Форумы "Сообщество"

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тыс. участников и 1,5 тыс. волонтеров.

В этом году форумы прошли в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону и Тюмени. В рамках цикла этого года подобные мероприятия ожидаются еще во Владивостоке и Санкт-Петербурге.