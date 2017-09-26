Глава Минздрава России выступит на российско-армянском форуме по здравоохранению в Ереване

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во вторник выступит в Ереване на открытии российско-армянского форума по здравоохранению. В ходе него представители сферы и ведущие медики обменяются опытом реформ в здравоохранении, рассмотрят конкретные проблемы охраны здоровья населения, сообщили корреспонденту ТАСС в минздраве Армении.

В повестке дня форума - вопросы сотрудничества в области профилактики и предоставления медицинских услуг трудовым мигрантам. Другой темой обсуждения станут вопросы лекарственной политики в свете интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС). Отдельная тема дискуссий будет касаться спроса и предложения в сфере медицинского туризма.

Помимо этого, на форум вынесен вопрос: "Через закон к здоровью: препятствия и достижения антитабачной кампании". Участники также обсудят партнерство государства и частного сектора в предоставлении медицинских услуг. Наконец, в повестке дня встречи - перспективы развития эффективного взаимодействия систем здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.

На форуме будет объявлено об учреждении совместного российско-армянского научного журнала "Общественное здравоохранение: ХХI век".

Кроме того, российского министра примет президент Армении Серж Саргсян.

Деятельность в области охраны здоровья

В понедельник Скворцова провела переговоры с армянским коллегой Левоном Алтуняном, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества в области охраны здоровья.

Министры побывали в Гематологическом центре имени профессора Рубена Еоляна министерства здравоохранения Армении. "Наши специалисты тесно сотрудничают с российскими коллегами, в частности, с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, периодически проходят стажировки в отделениях и лабораториях Института детской гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге, Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии в Москве", - сообщил директор центра, главный гематолог минздрава Армении Смбат Дагбашян.

Успешное развитие сотрудничества

"Российско-армянское сотрудничество в области здравоохранения успешно развивается по разным направлениям как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - заявила в понедельник Скворцова.

"Мы работаем над сохранением и улучшением здоровья наших народов", - отметила она. По словам министра, "прежде всего, это формирование здорового образа жизни, это гармонизация законодательства в борьбе с такими вредными привычками, как табакокурение".

"Другое направление сотрудничества - формирование единого рынка лекарственных препаратов в рамках ЕврАзЭС", - сообщила министр. По ее словам, уже выработан целый пакет - 21 документ, который позволяет перейти к единому рынку медикаментов. Наконец, это взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, указала Скворцова.