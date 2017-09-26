Матвиенко выступает за индексацию и расширение возможностей материнского капитала

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что материнский капитал надо не только проиндексировать, но и усилить его стимулирующий эффект. Об этом она сообщила в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.
Матвиенко напомнила, что введение материнского капитала, величина которого сейчас составляет 453 тыс. рублей, способствовало повышению рождаемости в России.
"Как показывает статистика, большинство семей направляют его на решение такой "капиталоемкой" задачи, как улучшение жилищных условий. Вместе с тем, очевидно, что необходимо сохранить и усилить стимулирующий эффект материнского капитала. Наряду с его индексацией важно совершенствовать использование этого инструмента, с тем чтобы он в большей степени учитывал интересы ребенка, семьи в целом", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что этот вопрос будет рассматриваться на осенней сессии в ходе обсуждения проекта федерального бюджета.
"Эта тема, несомненно, найдет отражение и в мероприятиях Десятилетия детства. Мы рассчитываем на то, что правительство России изыщет средства, необходимые для повышения размера материнского капитала", - сказала председатель верхней палаты парламента.
Она также добавила, что материнский капитал - не единственная мера социальной поддержки семей с детьми. "Сертификат на материнский капитал выдается семье один раз. Тогда как решение задач образования, здравоохранения, отдыха, физкультуры и спорта, культуры, искусства требует постоянного внимания. Мы считаем, что на эти цели страна должна направлять по максимуму в рамках имеющихся ресурсов", - сказала Матвиенко.