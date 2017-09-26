РСТ: туроператоры не смогут вывезти пассажиров "ВИМ-Авиа" без помощи Росавиации

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туроператорам невозможно будет справиться с вывозом из мест отдыха туристов, которые должны были вернуться домой рейсами "ВИМ-Авиа", без помощи Росавиации. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Без помощи Росавиации туроператорам невозможно с этим справиться, потому что нет бортов и потому что у туроператоров нет финансовой возможности еще раз оплачивать рейсы. Они потеряли, как минимум, несколько миллионов долларов с уходом "ВИМ-Авиа", - сказала Тюрина. Она уточнила, что в то же время отказ завозить туристов на курорты означает для туроператоров аннуляции туров и необходимость возврат клиентам денег.
По словам Тюриной, по разным оценкам вернуться с отдыха рейсами "ВИМ-Авиа" должны были от 50 до 80 тыс. туристов из Греции, Турции, Крыма и Сочи. Сколько времени теперь займет их вывоз, пока сказать невозможно.
Эксперт также напомнила, что в схожей ситуации, когда в 2015 году из-за банкротства деятельность прекратила авиакомпания "Трансаэро", Росавиация фактически заставила "Аэрофлот", ГТК "Россия" и "Сибирь" на определенных условиях вывозить туристов компании.