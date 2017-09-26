На Кубе открылись курсы МЧС России по повышению квалификации спасателей

ГАВАНА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Трехнедельные курсы МЧС России по повышению квалификации спасателей открылись в понедельник в Гаване. В них принимают участие 15 специалистов чрезвычайных служб из разных провинций Кубы, а также из Венесуэлы и Сальвадора.

Обучение проходит на базе созданного несколько лет назад Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля. На торжественной церемонии открытия курсов присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства внутренних дел Кубы и российские дипломаты.

Глава пожарной службы Кубы полковник Луис Карлос Гусман Матос, обращаясь к собравшимся, отметил растущую востребованность подготовки кадров в области чрезвычайного реагирования в связи с увеличением количества стихийных бедствий в Карибском регионе.

"Природные катаклизмы, вызванные изменением климата, с каждым годом становятся все более частыми. И страны Карибского бассейна ощущают это на себе. Ураганы "Сэнди", "Мэтью" и, совсем недавно, "Ирма" нанесли большой ущерб Кубе", - указал Гусман Матос. По его словам, основная цель открывшихся курсов - улучшение квалификации спасателей из Кубы и других стран Латинской Америки.

Упор на практику

В первый раз подобные курсы были проведены в Гаване в прошлом году. Помимо Кубы, в них приняли участие представители таких стран, как Антигуа и Барбуда, Боливия, Гаити, Гватемала, Доминика, Коста-Рика и Никарагуа.

"Это курсы по базовой технической подготовке спасателей. На них изучаются такие темы, как оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях, спасение с высоты, из замкнутых пространств, при ДТП и обрушении зданий", - рассказал корреспонденту ТАСС главный инструктор курсов МЧС Александр Шляпин.

По его словам, в качестве инструкторов на Кубу направлены сотрудники ведущих подразделений МЧС РФ - специалисты из отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Академии гражданской защиты МЧС России.

Основной упор в ходе обучения будет сделан на практические занятия. "Все курсанты уже имеют базовую теоретическую подготовку, поэтому необходимо совершенствование именно практических приемов. Мы будем заниматься как на базе Российско-кубинского центра, так и организовывать выездные тренировки", - рассказал Шляпин. На следующей неделе, к примеру, запланировано выездное занятие по спасению пострадавших при ДТП.

На тренировках будет использоваться аварийно- спасательная техника, оборудование и снаряжение преимущественно российского производства, которое было передано Центру в рамках проекта гуманитарного содействия Кубе.

Курсы проходят под патронажем Международной организации гражданской обороны. По их окончании слушатели получат сертификаты международного образца.

Российско-кубинский центр

Российско-кубинский центр по подготовке специалистов пожарно-спасательного профиля был открыт на базе Национальной школы пожарных МВД Республики Куба 11 июля 2014 года в рамках визита в карибскую страну президента России Владимира Путина. В церемонии принимал участие глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В центре функционируют лаборатории по изучению основ электротехники, электробезопасности и исследованию материалов, автотренажер для водителей пожарных машин, мини- полигоны и полоса препятствий для тренировок, комплексы специальной физической и психологической подготовки.

Специалисты, прошедшие подготовку в Российско-кубинском центре, принимают активное участие в ликвидации последствий разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в начале сентября и унесшего жизни 10 человек.