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Сенатор Шатохин предлагает разрешить заключенным работать вне колоний и тюрем

Общество
26 сентября, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По мнению сенатора, новые возможности для работы заключенных сократят количество рецидивов и будут способствовать увеличению числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают разрешить заключенным выезжать на работу в города и поселки, которые находятся неподалеку от колоний и тюрем. Соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии, сообщил "Парламентской газете" член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, один из авторов инициативы Дмитрий Шатохин.

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Низкая оплата труда заключенных не позволяет им выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки, пояснил сенатор. "Наша идея - применять труд на действующих коммерческих предприятиях, но сделать это мешает правовая коллизия - требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований", - рассказал Шатохин. Он отметил, что подобная практика успешно применялась в Краснодарском крае и Республике Коми.

Кроме того, по мнению Шатохина, расширение возможностей для работы заключенных в несколько раз сократит количество рецидивов и повлияет на увеличение числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение. "Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста", - заключил сенатор.

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