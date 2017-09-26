Колокол весом 16,5 т установили в Новоспасском мужском монастыре

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Колокол весом 16,5 т установили на вторую по высоте звонницу Москвы, в Новоспасском мужском монастыре. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.
"Звонница высотой 80,4 м - вторая по высоте в столице после колокольни Ивана Великого в Кремле, высота которой - почти 81 м. На звоннице должны находиться 11 колоколов - один большой и 10 менее крупных. Колокольня лишилась своей функции в советские годы, поскольку набор колоколов был утрачен. Сейчас здесь установили новый большой колокол весом 16,5 т", - говорится в сообщении.
Колокол отлит из так называемой колокольной бронзы - сплав из меди и олова в определенной пропорции. Помимо огромного колокола, на звоннице будут находиться еще 10 меньшего размера. Как отмечается, ремонт фасадов в Новоспасском мужском монастыре завершится до конца года. Реставрацию внутренних помещений, в том числе и храма Преподобного Сергия Радонежского, планируют закончить летом следующего года, а услышать звон нового колокола горожане смогут после окончания всех работ.
Колокольня Новоспасского мужского монастыря, созданная в конце XVIII века по проекту зодчего Ивана Жеребцова, построена из кирпича. Здание колокольни выполнено в классическом стиле и состоит из четырех ярусов. На первом расположены главные ворота монастыря, на втором - храм Преподобного Сергия Радонежского, основанный в 1787 году. Третий ярус пустует, а на четвертом находится звонница, а над ней устроены старинные часы с боем, а венчает сооружение золоченый восьмигранный купол с крестом.
Новоспасский монастырь расположен на Крутицком холме на левом берегу Москвы-реки. Он был основан в 1282 году московским князем Даниилом Александровичем.