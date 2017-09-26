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В Приморье открыли горячую линию для пассажиров "ВИМ-Авиа"

Общество
26 сентября, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Пассажирам будет оказана информационная помощь по телефону 8(4162)221674

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и строительства Амурской области организовало горячую линию для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за перебоев в работе перевозчика, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

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© Михаил Почуев/ТАСС

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

Генпрокуратура внесла представление главе Росавиации из-за задержек рейсов "ВИМ-Авиа"

"В связи с неустойчивым авиасообщением, осуществляемым авиакомпанией "ВИМ-Авиа", министерством транспорта и строительства Амурской области организована работа горячей линии. Пассажирам будет оказана информационная помощь по телефону 8(4162)221674", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели такую же телефонную линию открыли в Магаданской области. За субботу и воскресенье, когда были задержаны два рейса "ВИМ-Авиа", на нее поступило более 60 обращений от граждан.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов авиакомпании связаны с ее задолженностью перед топливно-заправочными организациями.

Ранее сообщалось, что власти Приамурья договорились с перевозчиком о том, что авиакомпания выполнит рейсы между Благовещенском и Москвой, запланированные на два ближайших дня.

Власти Амурской области рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы областного Минтранса Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями UTair и "Россия".

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