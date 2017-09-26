Событиям Октябрьской революции 1917 года посвящен форум в Лондоне

ЛОНДОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Форум ученых-гуманитариев под названием "Социокультурная и эстетическая рефлексия Октябрьской революции 1917 года" начался в понедельник в представительстве Россотрудничества в Лондоне. Он приурочен к отмечаемому в нынешнем году 100-летию одной из главных социально-политических метаморфоз в российской и мировой истории. В двухдневных дискуссиях принимают участие исследователи из России, Великобритании, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Германии, Казахстана, Латвии, Сербии, Словакии и других стран.

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Форум проводится в рамках перекрестного Года науки и образования России и Великобритании. Его организатором выступил Московский педагогический государственный университет (МПГУ) при поддержке Россотрудничества и при участии Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук.

"В год столетия революции ее отголоски находят все новые и новые формы актуализации в обществе и культуре, несмотря на глобальные исторические изменения, происшедшие за это время. Память о революции важна и как предостережение, и как урок, и как опыт невиданных социально-культурных практик", - сказала корреспонденту ТАСС руководитель проекта, директор института филологии МПГУ Елена Чернышева. В подтверждение своих слов она напомнила, что революция привела к созданию выдающихся произведений искусства, раскрепощению женщин, проведению образовательных реформ.

"Важно помнить и энтузиазм масс, и трагедии "осевого" времени", - добавила Чернышева, упомянув период в истории человечества, во время которого на смену мифологическому пришло рациональное мировоззрение, сформировавшее сегодняшний тип человека.

Ректор МПГУ Алексей Лубков отметил, что взгляд из Лондона и взгляд из Москвы на события прошлого, при всем их несовпадении, могут иметь общий вектор, предполагающий межкультурный диалог. По его словам, взвешенная научная оценка Английской революции XVII века и Октябрьской революции 1917 года важна для понимания связи времен. "Исторический и культурный опыт России и Англии по преодолению внешних и внутренних "вызовов" неоценим. Наследие революционного времени бесценно сегодня, когда в России осуществляется попытка создать консолидированное гражданское общество, когда становится очевидной значимость человека и его роль в истории, его нравственный выбор, личная и гражданская ответственность", - отметил Лубков.

Переформирование ландшафта

Основные вопросы, обсуждаемые на форуме, касаются опыта освоения революции выдающимися мастерами литературы, музыки, изобразительного и монументального искусства, такими как Андрей Платонов, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Казимир Малевич, Густав Клуцис, Вера Мухина и другие, а также массовой культурой, в том числе британской поп-музыкой. В выступлениях участников форума революция была представлена как ключевое событие ХХ века, переформировавшее ландшафт и российской, и мировой культуры в самых разных видах искусства, а также в социальной и политической жизни, системе образования.

Выставки, посвященные Октябрю

Нынешний форум - не первое из организованных в Лондоне мероприятий, посвященных Октябрьской революции. Так, в Королевской академии художеств была проведена масштабная выставка "Революция: русское искусство 1917-1932 гг.", на которой были представлены две сотни произведений из Третьяковской галереи, Русского музея, а также региональных российских музеев и картинных галерей. А Британская библиотека стала местом проведения специальной выставки "Русская революция: надежда, трагедия, мифы", экспонаты для которой (среди них были книги, плакаты, письма, фотографии, оружие, банкноты и другие исторические предметы) были подобраны как из запасников самой библиотеки, так и предоставлены музеями нескольких стран, частными коллекционерами.