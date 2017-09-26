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Ростуризм создал оперативный штаб по возвращению из-за рубежа клиентов "ВИМ-Авиа"

Общество
26 сентября, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Федеральное агентство совместно с туроператорами составляет список туристов, которым требуется помощь в возвращении домой

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ростуризм создал оперативный штаб в связи с прекращением авиакомпанией "ВИМ-Авиа" выполнения программ чартерных перелетов, сообщило федеральное агентство в понедельник.

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© Михаил Почуев/ТАСС

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"В связи с прекращением выполнения программ чартерных перелетов авиакомпанией "ВИМ-Авиа" в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штат по возвращению из-за рубежа российских туристов - клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами", - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

В настоящее время агентство совместно с туроператорами составляет список туристов, которым требуется помощь в возвращении домой. Отмечается, что средства фонда ассоциации "Турпомощь", сформированного на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, не могут быть использованы в сложившейся ситуации, так как вина лежит целиком на авиаперевозчике.

Ранее авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании. По сообщению перевозчика, в "ВИМ-Авиа" сложилась "тяжелая экономическая ситуация", вследствие чего ее финансирование заморожено, в компании планируют ввести внешнее антикризисное управление.

Как сообщили в Росавиации, собственник "ВИМ-Авиа" в ходе совещания по вопросам операционной деятельности компании заявил, что у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. При этом ранее "ВИМ-Авиа" сдавала в агентство воздушного транспорта отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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