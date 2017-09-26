Центр помощи летучим мышам откроется в Московском зоопарке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый реабилитационный центр зимней передержки летучих мышей откроется в Московском зоопарке до конца осени. В центре животных будут кормить и лечить до прихода тепла, сообщается на сайте столичной мэрии во вторник.

"Самый сложный период для рукокрылых в наших широтах - зима. Холодное время года они проводят в спячке. В городе летучие мыши не всегда находят место, где можно укрыться и переждать зиму. В такой ситуации без помощи человека им не обойтись", - цитирует сайт слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

По ее словам, зимой в городе эти животные чаще всего прячутся на чердаках домов, в вентиляционных ходах, однако часто гибнут из-за холода и отсутствия пищи. В центре установлена камера, имитирующая благоприятные условия для спячки животных: температура в ней не опускается ниже плюс пяти и не поднимается выше плюс семи градусов. Кроме того, зоологи будут тщательно осматривать летучих мышей и откармливать их, если животные истощены.

"Сейчас в Москве обитает шесть видов рукокрылых: водяная ночница, двуцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Бранта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока - все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие", - добавила Акулова.