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На Камчатке обустроили пирс для краснокнижных сивучей

Общество
26 сентября, 10:02 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Теперь посетители, желающие посмотреть на животных, не будут иметь доступа к пирсу, где отдыхают сивучи, но благодаря грамотно расположенной смотровой площадке смогут наблюдать за ними

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сивучи, занесенные в Красную книгу, будут зимовать в Петропавловске-Камчатском на обновленном пирсе. Территорию в пригородном поселке Моховая, которую около десятка лет назад эти животные облюбовали для залежки с октября по май, благоустроили. Об этом во вторник ТАСС рассказала генеральный директор компании "РФ Алаид", в управлении которой находится пирс, Алена Смелая.

"Пирс на территории компании "РФ Алаид" был реконструирован за летние месяцы, когда сивучей не было на залежке. Была спроектирована и создана бетонная конструкция, установлено ограждение. Также на ограждении вокруг смотровой площадки установлены спасательные круги, предупреждающие таблички", - сообщила собеседница агентства.

Теперь посетители, желающие посмотреть на краснокнижных морских львов, не будут иметь доступа к пирсу, где отдыхают сивучи, но благодаря грамотно расположенной смотровой площадке смогут наблюдать за ними. Кроме того, чтобы животным было привычно обновленное место отдыха, строители оставили несколько старых бетонных плит.

"В перспективном плане, в том числе, [планируется] оборудование подъездных путей к залежке, парковки для транспорта, сувенирных магазинов для туристов", - сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков.

Также планируется установка системы видеонаблюдения на залежке. Это даст возможность дистанционно следить за соблюдением общественного порядка, ученые смогут дистанционно вести наблюдение за животными, рассматривается и возможность трансляции происходящего на один из камчатских порталов, чтобы понаблюдать за сивучами могли пользователи интернета по всему миру.

Петропавловск-Камчатский - один из четырех городов в мире, где залежки сивучей находятся неподалеку от человеческого жилья. Морские львы здесь зимуют с сентября по май. На данный момент на одной из трех городских залежек, в районе поселка Моховая, одновременно можно увидеть 6-7 животных, но к середине зимы их количество достигает нескольких десятков. Сивучи - самые крупные представители семейства ушастых тюленей, в длину самцы достигают 2,5 метра, а весить они могут до 1000 кг.

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