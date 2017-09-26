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Лидерами рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами стали капитаны и пилоты

Общество
26 сентября, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Третья место заняла профессия главного технолога золотодобывающей промышленности

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лидерами рейтинга профессий с самой высокой заработной платой, составленного Минтрудом РФ по итогам первого полугодия 2017 года, стали капитаны морского флота и командиры воздушных судов.

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Рейтинг составлен Минтрудом на основе профессий, заявленных в органы службы занятости по состоянию на 1 июля 2017 года.

С начала 2017 года самыми высокооплачиваемыми стали профессии капитана корабля (500 тыс. рублей) и командира воздушного судна (357 тыс. рублей). Замыкает топ-3 профессия главного технолога золотодобывающей промышленности (312 тыс. рублей). При этом второй пилот самолет получает в 2 раза меньше (180 тыс. рублей), следует из документа, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной защиты.

В десятку высокооплачиваемых профессий вошли также тренеры хоккейных команд, получающие около 300 тыс. рублей, начальники строительных участков с зарплатой 250 тыс., стоматологи, риск-менеджеры и инженеры-электрики, чья заработная плата в среднем составляет около 200 тыс. рублей. Аналитики в IT-сфере также могут получать до 190 тыс. рублей, по данным Минтруда.

По данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 38,7 тыс. рублей.

При этом, согласно мониторингу Минтруда, самыми востребованными специальностями в РФ являются инженеры- технологи, техники службы эксплуатации и ремонта, наладчики и аппаратчики станков, врачи, медсестры, бухгалтеры. Также всегда есть потребность в квалифицированных рабочих (сварщики, токари, электромонтажники, каменщики, бетонщики, штукатуры, плотники, арматурщики, монтажники, электрогазосварщики), поварах, подсобных рабочих, уборщиках и сторожах.

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