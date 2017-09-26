Ураган "Ирма" помог Кубе справиться с засухой

ГАВАНА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Ураган "Ирма", обрушившийся на Кубу в начале сентября и причинивший острову колоссальный ущерб, все-таки имел одно положительное последствие: благодаря ему поднялся уровень воды во всех основных водохранилищах страны.

Как сообщил Национальный институт водных ресурсов, сейчас более двухсот кубинских водохранилищ в совокупности заполнены на 64%. До прохождения урагана эта цифра составляла лишь 40%.

Таким образом, "Ирма", принесшая с собой проливные дожди, помогла Кубе справиться с сильной засухой, от которой остров страдал на протяжении трех последних лет. Ни периодические сильные ливни, ни введенные практически повсеместно ограничения на забор и использование воды не могли улучшить ситуацию.

В мае уровень воды в самом крупном на Кубе водохранилище - Сасе - опустился до самой низкой отметки за последние 30 лет. По словам специалистов Института водных ресурсов, это водохранилище было заполнено лишь на 11%. Запас воды в Сасе составлял всего 110,6 млн кубометров. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 1987 году. Теперь же, благодаря "Ирме", водохранилище заполнено почти на 80%.

Саса, емкостью свыше миллиарда кубометров и площадью более 100 квадратных километров, находится в провинции Санкти-Спиритус. Вода из него обеспечивает потребности сельского хозяйства и промышленности всей центральной части страны.

Ущерб экосистеме

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - 8-10 сентября пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна.

"Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике. Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству, пострадала туристическая инфраструктура.

Ураган причинил серьезный вред экосистеме острова. Пострадали мангровые леса, произошла эрозия пляжей, погибли сотни игуан и фламинго, вымер целый вид млекопитающих - большеухая хутиевая крыса.