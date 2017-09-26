Глава СК наградил журналистов за вклад в освещение деятельности ведомства

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил журналистов за вклад в формирование объективного общественного мнения о деятельности ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Благодаря вашей работе люди знают, кто стоит на защите их прав, и что принцип неотвратимости наказания един для всех. Поэтому сегодня я пригласил вас, чтобы лично выразить признательность за ваш нелегкий труд и ощутимый вклад в объективное освещение нашей деятельности", - цитирует Петренко Бастрыкина.
Глава СК отметил, что деятельность журналистов является связующим звеном между обществом и правоохранительными структурами, журналисты часто обращают внимание ведомства на нарушение прав детей и наименее социально защищенных слоев населения. "Информация такого рода моментально становится сигналом к немедленному реагированию следственных органов", - добавил глава СК.
Среди награжденных журналистов - корреспондент ТАСС Александр Шашков и главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин.