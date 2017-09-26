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Неизвестные оставили сумку с 1 млн рублей в благотворительном фонде Иркутска

Общество
26 сентября, 10:55 UTC+3 ИРКУТСК 26 сентября., /ТАСС

Учредитель фонда Александр Соболев сообщил, что если владелец суммы не будет найден, то все деньги уйдут на благотворительность

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ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС /. Сотрудники иркутского благотворительного фонда "Оберег", который помогает детям из неполных семей, одиноким матерям и лицам без определенного места жительства, во вторник утром обнаружили в пункте приема-раздачи вещей сумку, в которой лежало более 1 млн руб. Об этом учредитель фонда Александр Соболев сообщил корреспонденту ТАСС.

"Сотрудница фонда пришла утром в пункт приема-раздачи, чтобы разобрать принесенные вещи, и в одной из сумок, кроме вещей, нашла деньги. Там оказалась некруглая сумма, порядка 1 млн 17 тыс. руб. Мы, конечно, сначала очень обрадовались, потому что нам деньги сейчас очень необходимы, чтобы хотя бы памперсы для детей купить, которые у нас закончились. Но потом мы решили: вдруг кто-то деньги забыл случайно, поэтому решили положить их в банк и подождать", - сказал Соболев.

Информацию о находке разместили на сайте благотворительного фонда с просьбой к неизвестному благотворителю выйти на сотрудников организации. По словам Соболева, за утро к ним обратилось уже трое желающих забрать деньги, причем, один молодой человек лично пришел в фонд. Однако точное описание найденных вещей и денег никто из обратившихся описать пока не смог. В фонде говорят, что если владелец денег так и не объявится, вся сумма будет потрачена на благотворительность.

На попечении благотворительного фонда "Оберег" в настоящее время находится 150 человек.

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