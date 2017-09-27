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Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. Видеотрансляция

Общество
27 сентября, 11:20 UTC+3

В рамках мероприятия проходит презентация первого проекта Фонда ИРИ "Третье мнение" - системы по диагностике заболеваний для цифрового поколения

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Материал из 1 страницы

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная развитию цифровой медицины в России и презентации проекта Фонда ИРИ по распознаванию медицинских изображений.

О будущем цифровой медицины в России, перспективах и развитии проектов в области телемедицины рассказывают советник президента РФ по вопросам развития интернета, член попечительского совета Фонда ИРИ Герман Клименко, президент правления Фонда ИРИ Алексей Федоров и член попечительского совета Фонда ИРИ Сергей Румянцев и директор дочерних фондов Российской венчурной компании Евгений Кузнецов.

В рамках пресс-конференции будет представлен первый проект Фонда ИРИ "Третье мнение" - система по диагностике заболеваний для цифрового поколения, которая включает в себя распознавание патологий по медицинским цифровым изображениям.

 

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
Страны
Россия
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