Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная развитию цифровой медицины в России и презентации проекта Фонда ИРИ по распознаванию медицинских изображений.

О будущем цифровой медицины в России, перспективах и развитии проектов в области телемедицины рассказывают советник президента РФ по вопросам развития интернета, член попечительского совета Фонда ИРИ Герман Клименко, президент правления Фонда ИРИ Алексей Федоров и член попечительского совета Фонда ИРИ Сергей Румянцев и директор дочерних фондов Российской венчурной компании Евгений Кузнецов.

В рамках пресс-конференции будет представлен первый проект Фонда ИРИ "Третье мнение" - система по диагностике заболеваний для цифрового поколения, которая включает в себя распознавание патологий по медицинским цифровым изображениям.