Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. Видеотрансляция

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная развитию цифровой медицины в России и презентации проекта Фонда ИРИ по распознаванию медицинских изображений.
О будущем цифровой медицины в России, перспективах и развитии проектов в области телемедицины рассказывают советник президента РФ по вопросам развития интернета, член попечительского совета Фонда ИРИ Герман Клименко, президент правления Фонда ИРИ Алексей Федоров и член попечительского совета Фонда ИРИ Сергей Румянцев и директор дочерних фондов Российской венчурной компании Евгений Кузнецов.
В рамках пресс-конференции будет представлен первый проект Фонда ИРИ "Третье мнение" - система по диагностике заболеваний для цифрового поколения, которая включает в себя распознавание патологий по медицинским цифровым изображениям.