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Путин поздравил жителей Рязанской области с 80-летием региона

Общество
26 сентября, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Президент уверен в том, что добросовестная работа жителей области будет способствовать ее развитию

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с 80-летием региона.

Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Рязанская земля славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого, созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что область является родиной выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей.

"Важно, что вы бережно относитесь к наследию своих предшественников, стремитесь в полной мере раскрыть потенциал области, уделяете приоритетное внимание развитию промышленности и аграрного сектора, реализации программ, направленных на укрепление социальной сферы, науки, образования и здравоохранения", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что добросовестная работа жителей области будет способствовать развитию региона и всей России.

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