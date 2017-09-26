МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с 80-летием региона.

Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Рязанская земля славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого, созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что область является родиной выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей.

"Важно, что вы бережно относитесь к наследию своих предшественников, стремитесь в полной мере раскрыть потенциал области, уделяете приоритетное внимание развитию промышленности и аграрного сектора, реализации программ, направленных на укрепление социальной сферы, науки, образования и здравоохранения", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что добросовестная работа жителей области будет способствовать развитию региона и всей России.