Участник Варшавского марафона скончался, потеряв сознание во время забегаСпорт 26 сентября, 11:12
Сайт ТАСС подготовил спецпроект об устройстве политической жизни КитаяМеждународная панорама 26 сентября, 11:00
"Ведомости": Подрядчик строительства порта Сабетта подал иск к "Росморпорту"Транспорт 26 сентября, 10:48
Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 26 сентября, 10:43
Пресс-конференция ОНФ о поставках питания в социальные учреждения. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 10:03
Защита жительницы Челябинска подала апелляцию на решение суда по делу о подмене ребенкаНовости Урала 26 сентября, 9:49
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессийОбщество 26 сентября, 9:36
Кинэн: совмещать должности тренера и генменеджера в КХЛ сложнее, чем в НХЛСпорт 26 сентября, 9:35
Челябинское управление ФАС начало проверку по жалобе на рекламу фильма "Матильда"Культура 26 сентября, 9:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с 80-летием региона.
Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Рязанская земля славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого, созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение", - говорится в сообщении.
Президент напомнил, что область является родиной выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей.
"Важно, что вы бережно относитесь к наследию своих предшественников, стремитесь в полной мере раскрыть потенциал области, уделяете приоритетное внимание развитию промышленности и аграрного сектора, реализации программ, направленных на укрепление социальной сферы, науки, образования и здравоохранения", - отметил глава государства.
Он выразил уверенность в том, что добросовестная работа жителей области будет способствовать развитию региона и всей России.