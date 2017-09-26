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ОНФ выявил картели и сговоры в сфере закупок питания для соцучреждений

Общество
26 сентября, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Проект ОНФ "За честные закупки" проверил 7528 контрактов в 10 регионах

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) представили во вторник первую часть всероссийской "Карты картелей" в сфере закупок питания в школах, детсадах и больницах.

"В ходе работы над составлением карты мы выявили признаки картелей и сговоров компаний в Пермском крае, Псковской и Свердловской областях. Некоторые данные по фирмам еще двух регионов - Ульяновской и Волгоградской областей - мы уже представляли ранее", - сообщил на пресс- конференции в ТАСС депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.

По его словам, в Ульяновской области со сменой подрядчика, поставлявшего питание в детсады, школы и больницы, в ОНФ стали поступать многочисленные жалобы родителей, например, на плесень в еде детей. "Проверка выявила, что подрядчик только за 2017 год заключил 80 контрактов на более чем полтора млрд руб. В Волгоградской области под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 гг. на сумму 3,18 млрд руб., с участием пяти индивидуальных предпринимателей, там тоже схема была отработана - эти ИП [индивидуальные предприниматели] по очереди выигрывали конкурсы, сменяя друг друга по кругу", - добавил парламентарий.

Проект ОНФ "За честные закупки" проверил 7528 контрактов в 10 регионах, чтобы составить первую часть всероссийской "Карты картелей" в сфере поставок питания в детсады, школы и больницы. Гетта пообещал, что до конца года будут проверены на предмет картелей и сговоров в сфере закупок питания в соцучреждениях все регионы России, а карта будет дополнена.

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