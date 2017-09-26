Трудовые мигранты из ЕврАзЭС получат в РФ бесплатное медстрахование

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и члены их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским страхованием. Об этом сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению.

"Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования", - сказала она. Полисы будут покрывать и медицинское обслуживание членов семей мигрантов, подчеркнула министр.

По ее оценке, форумы российских и армянских медиков "стали традиционной площадкой, которая способствует развитию единых принципов формирования национальных систем здравоохранения наших стран и гармонизации нормативной базы, которая позволяет нам работать в рамках единого Евразийского экономического союза и других международных организаций". Скворцова пригласила делегацию минздрава Армении на первую глобальную министерскую конференцию по борьбе с туберкулезом, которая пройдет в Москве 16-17 ноября.